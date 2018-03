Gualdo, sfregia il viso dell'ex fidanzata con un coltello: 35enne ricercato e arrestato dalla polizia

E' stato identificato e arrestato a Pistoia, il 35enne nigeriano ricercato da gennaio per aver accoltellato la ex fidanzata il 22 marzo di un anno fa, a Gualdo Tadino. Qui l'uomo, dopo avergli teso un agguato, l'aveva sfregiata al volto con la lama. L'uomo aveva poi violato la misura cautelare impostagli dal giudice e non si trovava. E proprio qui a Pistoia che aveva conosciuto un'altra donna, sposata, del quale si era invaghito. Non essendo corrisposto però, avrebbe iniziato a perseguitarla sempre più insistentemente, fino alla denuncia sporta dalla vittima. Il 35enne è stato così fermato e al momento si trova in carcere, in attesa dell'autorità giudiziaria.