Ricerche sul Monte Serrasanta, nessuna novità di Mirko Tini: smentite le voci di un ritrovamento

"Non ci sono novità. Alle ore 18 nessun ritrovamento". La centrale dei Vigili del Fuoco ha smentito tutte le voci sul presunto ritrovamento di un corpo sulle montagne di Gualdo Tadino dove si sta cercando - una task-force in azione - Mirko Tini di cui si sono perse le tracce da ieri pomeriggio. Le squadre di terra e gli elicotteri non hanno ottenuto al momento risultati. Insieme ai soccorritori anche volontari: cacciatori, esperti della montagna e gruppo Cai.

Gli elicotteri hanno esaminato anche la gola della Rocchetta - pareti molto scoscese e difficili da raggiungere a piedi - e nel primo pomeriggio hanno dovuto atterrare e fermarsi a causa del maltempo che si è abbattuto su Gualdo Tadino. Ispezionate anche burroni, pozzi naturali e grotte.

Le ricerche delle squadre continuano e andranno avanti per tutta la notte.

Sui social è stato pubblicato un appello: "Da ieri risulta disperso questo ragazzo Mirko Tini di Gualdo Tadino potrebbe trovarsi in stato confusionale, chiunque abbia notizie utili è pregato di contattare il 115!".