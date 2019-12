Gualdo e comuni limitrofi, sale la preoccupazione per i furti: mezzo sospetto, scatta il tam-tam

La rabbia e la paura a Gualdo Tadino e nel resto dei territori della fascia appenninica sono ai massimi livelli. La rapina con tanto di esplosione nel cuore della città a danno della filiale della Banda Desio e i furti in abitazione - ancora una volta la periferie e le frazioni nel mirino, in particolare San Pellegrino - che da mesi si ripetono, stanno alla base delle preoccupazioni dei carabinieri, cittadini e istituzioni. Dopo gli ultimi assalti dei predoni - spesso all'ora di cena e con tanto di famiglie in casa - si cerca di segnalare e collaborare tutti con le forze dell'ordine e le altre famiglie del territorio. Oggi il tam-tam sui social si è fatto fortissimo. Motivo: un furgone bianco sospetto, con tanto di vetri oscurati, con a bordo due uomini. Molte le foto e le testimonianze che indicano il mezzo transitare a bassa velocità vicino a villette e palazzine. Insomma un furgone sospetto - la marca è un Opel ed è targato Ve come località -. Si legge nell'appello: "chiunque lo intercetti si rivolga direttamente ai Carabinieri".