Incubo furti in casa a Gualdo e Nocera: da 36 ore segnalata auto sospetta, "studia" le villette

Numerose le segnalazioni a Perugiatoday.it provenienti da Gualdo Tadino, Nocera Umbra e Fossato, zone da novembre tempestate da furti, da parte di lettori che da 36 ore si imbattono su un'auto sospetta che sembrerebbe controllare da vicino alcune villette. A Gualdo gli avvistamenti da ieri sera e oggi soprattutto nella zona residenziale di Viale Don Bosco, ma anche Cartiere, via Perugia e San Rocco. Stesse segnalazioni a Nocera e Fossato di Vico.

Al centro delle attenzioni dei nostri lettori c'è una station wagon grigia con a bordo due uomini (c'è chi parla di una Volvo, chi di una Audi) che si ferma in prossimità di case e rimane ferma per una decina di minuti. La stessa auto, secondo alcuni testimoni, è stata individuata in zona Cartiere di Gualdo Tadino: qui avrebbe raccolto ieri sera tre passeggeri, tre giovani donne con dei sacchi neri. A grande velocità poi l'auto è sparita. Occhio dunque alla station wagon.