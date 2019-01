Gualdo Tadino, al via le richieste per le borse di studio per gli studenti delle superiori: i moduli

Anche al Comune di Gualdo Tadino sarà possibile presentare le domande per le borse di studio destinate alle studentesse e agli studenti iscritti degli Iistituti di Istruzione Superiore entro e non oltre il prossimo 25 febbraio 2019. L’importo della borsa di studio è pari a € 200,00; tale importo potrà essere rideterminato in rapporto al numero totale degli ammessi al beneficio e alle risorse finanziarie disponibili. La domanda va presentata al Comune di Gualdo Tadino sull’apposito modello predisposto, disponibile presso l’Ufficio Scuola e scaricabile anche dal sito internet www.gualdo.tadino.it, Sezione Avvisi e Pubblicazioni.

Si ricorda che per poter essere ammessi al beneficio è necessario che gli studenti siano residenti in Umbria, appartenenti a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), in corso di validità, risulti inferiore alla soglia di € 10.632,94. Per info contattare l’Ufficio Scuola del Comune di Gualdo Tadino allo 075-9150248 e 075-9150235.