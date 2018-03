Accuse di razzismo al Gualdo, la società insorge e minaccia contro-denuncia: "I fatti non sono andati così: siamo scuola calcio modello!"

L'accusa è pesante: insulti razziali nei confronti di giovani calciatori da parte di alcuni tifosi-genitori. Il tutto dopo un fallaccio e con l'allenatrice della formazione che ritira i suoi ragazzi dal campo. Una società quella del Gualdo-Casacastalda finisce nel mirino: titoloni degli online, commenti sui social e di tutto e di più. La partita era quella degli Allievi - ragazzini di 14-15 anni - avvenuta questa mattina all'antistadio di Gualdo. A rendere noto i presunti fatti la società del Collepieve che parla di insulti pesanti anche al termine dell'incontro, negli spogliatoi, riservati ad alcuni giocatori in particolare. Addirittura ci sarebbe stato un parapiglia. Da qui la richiesta dell'intervento addirittura della Figc dell'Umbria per sanzionare questi compartamenti e la minaccia della società di ritirare la quadra dal campionato.

Ma la società del Gualdo-Casacastalda non ci sta a passare per razzista anche per tutta la sua storia dimostra il contrario: molti gli iscriti che con genitori stranieri, durante la partite viene effettuato il cosiddetto terzo-tempo (la merenda post partita) offerta alle squadre avversarie e ai loro genitori e addirittura un cineforum sui valori e sull'integrazione. I vertici hanno escluso qualsiasi insulto razzista dagli spalti e dopo negli spogliatoi. Anzi, come spiegato dal dirigente Roberto Balducci, si registrano "danni provocati agli spogliatoi non certo dai nostri ragazzi". L'arbitro avrebbe rassicurato i gualdesi spiegando di non aver nulla da registrare nel verbale di partita.

"Abbiamo redatto un contro-dossier sui fatti avvenuti durante la partita e nel dopo. Non vogliamo passare per razzisti proprio noi che siamo ai vertici di tutte le classifiche sul comportamento. Proporrò al presidente una contro-denuncia immediata. Stiamo subendo un danno di immagine ingiusto e quindi dobbiamo a tutti i costi far venire a galla la realtà dei fatti": ha concluso il dirigente Balducci. Il ritiro della formazione ospite è avvenuto sul risultato 8 a 0 per gualdese: un fallaccio avrebbe acceso gli animi e da qui le due diverse interpretazioni.