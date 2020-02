Colto da malore nel bosco, muore un uomo di 52 anni

Caduto in una zona impervia di bosco nei pressi di Montecchio di Gualdo Cattaneo. Impossibile per il personale del 118 intervenire per prestare soccorso. Per questo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Che hanno recuperato l'uomo, un 52enne straniero da molti anni in Italia, e ne hanno potuto solo constatare la morte.

Presumibilmente un malore mentre l'uomo si trovava nel bosco. Quando la macchina dei soccorsi si è messa in moto, non c'era più niente da fare.