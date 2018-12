Scoppia l'incendio in casa, vigili del fuoco salvano i proprietari: morti due cagnolini

Incendio in un'abitazione a Gualdo Cattaneo, quello accaduto questa mattina in località Collesecco, intorno alle 6.45. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Todi: le fiamme, da quanto si apprende,avrebbero interessato un divano. I proprietari dell'abitazione sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco e stanno bene. Per i due cani, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.