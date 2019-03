Si allontana da casa e scompare nel nulla: quarantasettenne ritrovata in un dirupo

L'allarme è scattato intorno alle 4.30. Una donna si era allontanata dalla propria abitazione nei pressi di Gualdo Cattaneo e di lei non c'erano più tracce. I carabinieri di Todi, intervenuti sul posto, hanno chiesto il supporto dei vigili del fuoco per avviare le ricerche che, intorno alle 6, hanno dato i suoi risultati.

In un dirupo, con un dislivello di circa 300 metri in fondo al quale scorre un torrente, tra i rovi, è stata trovata la 47enne, subito soccorsa e portata in salvo.