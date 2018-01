Partita di calcio Gualdo - Bastia, ultras condannato a 8 mesi di reclusione: fumogeno contro pompe di benzina

Deve scontare 8 mesi di reclusione. Per questo i Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra hanno arrestato un ultras del gruppo dei MAD BOYS tifoseria del Bastia Calcio. L’accusa più grave per il 39enne è quella di aver lanciato un fumogeno acceso, di colore rosso, in una stazione di rifornimento, a pochi metri dalle pompe di benzina, rischiando di provocare un grave incendio che avrebbe messo così in serio pericolo l’incolumità pubblica. I fatti sono avvenuti al termine dell’incontro di calcio disputatosi a Gualdo Tadino il 2 dicembre 2017 per una gara valevole per il campionato regionale di eccellenza. L’ultras, prima della condanna, era già stato destinatario di un Daspo di 2 anni. In considerazione della gravità della violazione, il Giudice del Tribunale di Perugia disponeva la sottoposizione della misura alternativa della detenzione domiciliare.