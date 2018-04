Gualdo, accoltella la ex fidanzata in mezzo alla strada e le sfregia il viso: condannato

Quattro anni e dieci giorni di reclusione per lesioni gravissime, con l’aggravante dello sfregio permanente. E’ questa la condanna stabilita dal gup Lidia Brutti per l’aggressore di una giovane ventenne di origine nigeriana, accoltellata in mezzo alla strada e sfregiata al volto dall'ex fidanzato che aveva da poco lasciato.

E' l'amara vicenda accaduta a Gualdo Tadino lo scorso 22 marzo, aggredita dall'ex fidanzato a coltellate fino a ferirla al viso, con una cicatrice che probabilmente le ricorderà tutta la vita quel drammatico momento. L'imputato, difeso dall'avvocato Vincenzo Bochicchio, è stato giudicato con rito abbreviato e oltre alla condanna a 4 anni, è stato interdetto per cinque dai pubblici uffici e dovrà versare una provvisionale, immediatamente esecutiva, di 15mila euro nei confronti della ex fidanzata, costituitasi parte civile con l’avvocato Maurita Lombardi.

Secondo la denuncia sporta dalla vittima, l'aveva già picchiata qualche giorno del fatto: il 22 marzo invece, in pieno centro a Gualdo, in via Matteotti, l'ex era tornato alla carica, ma questa volta con un coltello, ferendola in varie parti tra cui il viso. Il tempestivo intervento dei carabinieri riuscì a bloccare la fuga dell'uomo, rintracciato e catturato in prossimità della chiesa di San Rocco, poco distante dal luogo dell'aggressione. Qualche settimana l’ex fidanzato, sottoposto all’obbligo di dimora in un comune fuori dall’Umbria, è stato arrestato per aver violato gli obblighi imposti dal giudice.