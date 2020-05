Gualdo, rubinetti a secco il 12 maggio per lavori: ecco le aree e vie interessate

Manutenzione straordinaria da parte di Umbra Acque alle tubature di alcune vie di Gualdo Tadino. I lavori sono previsti per il 12 maggio prossimo e andrà avanti per gran parte della mattina (dalle 9 alle 11.30). Per consentire la manutenzione straordinaria verrà sospesa l'erogazione idrica in queste aree e vie: Via Audun le Tiche, Largo dell’emigrante, Via Salvo D’Acquisto, Via Tagliamento, Via Re di

Puglia, Largo Zagabria, Via Monte Sabotino, Via Anastasi, Via Ciclamini, Via Adolfo Leoni, Via Geranei, Via dei Narcisi, Via Superga, Via Pola, Via Madonna delle Rotte, Via Giordano Bruno,Via Perugia, Via Caduti di Nassirya, Via Bucaneve, Via Monte Vettore e tutte le rispettive limitrofe.



