Coronavirus, il gruppo Misericordia di Fossato lancia raccolta fondi per l'Ospedale di Gubbio-Gualdo

Il gruppo di volontari della Misericordia di Fossato di Vico, specializzato nell'assistenza sanitaria in occasioni di calamità o grandi eventi, non solo in queste ore difficili è in prima linea per aiutare la popolazione in piena emergenza coroavirus, ma hanno anche lanciato una importante raccolta fondi per sostenere l'Ospedale di Gubbio-Gualdo, a Branca, che senza sosta sta gestendo sia la normale gestione dei pazienti che la straordinaria per via della pandemia in corso. Per sostenere la sanità pubblica regionale i volontari della Misericordia hanno lanciato una raccolta fondi per l'Ospedale di Branca.

"Chiediamo a chi può, in questo momento difficile, di dare un piccolo contributo. Il nostro obiettivo è di arrivare quanto prima a 20mila euro. Soldi che serviranno per garantire la salute di tutti noi che viviamo in questo territorio".