Grifonissima 2018, la storica manifestazione perugina rinviata a settembre: ecco perché

Tutto rinviato a settembre. La storica manifestazione sportiva Grifonissima, che tutti gli anni (quest’anno è la 38esima edizione) attrae giovani sportivi e atleti, non si terrà come di consueto nella seconda domenica di maggio.

Ad annunciarlo, con un post su Facebook, gli stessi organizzatori della manifestazione: “Permanendo la condizione di incertezza in merito alla possibilità di utilizzare in maniera completa lo Stadio Santa Giuliana per lo svolgimento della manifestazione Grifonissima nella sua canonica data della seconda domenica di maggio e considerando la impossibilità di reperire spazi alternativi, compatibili con il percorso delle manifestazione, che consentano di gestire in totale sicurezza 6000-7000 partecipanti, di cui una larghissima parte giovani studenti e famiglie, l’UniCredit Circolo Perugia che gestisce formalmente la manifestazione è giunto alla decisione di rinviare la Grifonissima all’ultima settimana di settembre”.

La data è ancora da definire ma il rinvio della Grifonissima è stato disposto “al fine di poter organizzare l’evento nella sua modalità completa (agonisti, scuole, famiglie) con la certezza della disponibilità dello Stadio di Santa Giuliana e con tutte le sicurezze necessarie per un evento di così grandi dimensioni”. Questa sarà la prima edizione autunnale della storica competizione sportiva. A breve la data definitiva.