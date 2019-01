Perugia dice addio all'ex Grifone, l'ultimo saluto a Giulio Bromuri

Una città e una tifoseria radunata nella chiesa di Sant’Ercolano per l’estremo saluto a Giulio Bromuri, grifone doc, morto mercoledì pomeriggio.

Nato il 20 giugno del 1939 ha indossato la maglia del Grifo di Guido Mazzetti. Una volta smesso di giocare nei primi anni ‘70 aveva rivestito il ruolo di osservatore per il Perugia per poi passare in tv come opinionista.

Alla moglie Pia Rita e ai figli Luca e Michele le condoglianze della redazione.