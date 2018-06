Gravissimo lutto per il consigliere regionale Pd Giacomo Leonelli: è morto il padre, Fabrizio Leonelli

Perugia in lutto per la morte di Fabrizio Leonelli, il padre del consigliere regionale del Pd Giacomo Leonelli. La presidente del consiglio regionale dell'Umbria, Donatella Porzi, con un messaggio su Facebook esprire il proprio cordoglio: "Con grande dolore e costernazione partecipo al cordoglio per la morte dell’avvocato Fabrizio Leonelli, padre del consigliere regionale del Partito democratico Giacomo Leonelli. Anche a nome dell’Assemblea legislativa dell’Umbria esprimo i sensi della più profonda partecipazione al lutto che ha colpito il nostro caro collega e della affettuosa vicinanza a lui e ai suoi familiari”.