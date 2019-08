Resta in Rianimazione il 40enne salvato dall'overdose, ma si temono danni neurologici

Resta ricoverato in Rianimazione il 40enne che nel pomeriggio di ieri è stato soccorso dal 118 per presunta overdose in via Canali a Fontivegge.

Le sue condizioni sono stabili. Il personale sanitaria sta monitorando i parametri vitali per valutare eventuali danni neurologici. La prognosi continua ad essere riservata.

L’uomo era stato portato in codice rosso al Santa Maria della Misericordia, dove era poi stato intubato e trasferito in Rianimazione.