Boato nella notte, fatta saltare con il gas la cassa continua di un negozio: indagini in corso

Un forte boato nella notte e ladri in fuga con il bottino. E' accaduto intorno alle tre di questa notte nella zona industriale di Spello: qui, ignoti, sono entrati in azione probabilmente con il gas, e hanno fatto esplodere la cassa continua del negozio Granbrico. Danneggiata anche la porta d'ingresso, i malviventi sono riusciti a dileguarsi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Anche se il bottino prelevato è ancora in fase di quantificazione, secondo una prima ricostruzione la cifra si aggirerebbe intorno ai 10mila euro. Molteplici i danni al locale. E' stata la vigilanza a dare l'allarme ai carabinieri di Foligno, che stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per tentare di risalire agli autori del colpo. Sul posto anchei vigili del fuoco. Indagini in corso.