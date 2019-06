Si perdono sul Gran Paradiso: notte da incubo, ma all'alba salvati grazie ai cellulari

Una notte passata a 2400 metri al buio, al freddo, con il rischio di cadere in un dirupo, completamente senza orientamento su una delle montagne più alte del Centro Italia: il Gran Paradiso. Insomma una notte da incubo che per fortuna per un perugino di 24 anni e un altro escursionista piemontese è finita nel migliore dei modi: salvati, rifocillati e fatti tornare sani e salvi a casa dagli uomini del soccorso alpino che sono riusciti ad individuarli all'alba. L'allarme è stato lanciato dai familiari dopo ore di attesa e il buio ormai imminente. I due giovani escursionisti sono stati rintracciati grazie alle coordinate Gps del loro smarphone con la tecnologia dell'sms locator. C'è da dire comunque che i dispersi erano ben equpaggiati e grazie a questo sono stati ritrovati in buone condizioni fisiche.