IN BREVE Furto nel centro commerciale “Grancasa” di Spello: forzata porta d'emergenza

Due furti, nella stessa notte a pochi chilometri di distanza, sono al vaglio dei Carabinieri. Il primo in un bar con tecnica della spaccata a Foligno, l'altro invece a Spello. Una banda dopo aver forzato una porta d’emergenza, è entrata nel centro commerciale “Grancasa”. Anche in questo caso il bottino è stato modesto: due telefoni cellulari, un orologio cardiofrequenzimetro e due fotocamere per un valore complessivo non ancora quantificato. E' forte il sospetto dell'Arma che si tratti della stessa banda. Si stanno analizzando le immagini della video-sorveglianza.