Accoltellati due giudici in tribunale, l'aggressore cerca uno sconto di pena: la battaglia in Appello

Fissata la data d’appello per Roberto Ferracci, l’imprenditore originario di Spello che il 25 settembre scorso entrò negli uffici del tribunale civile di Perugia e accoltellò il giudice Francesca Altrui e il collega Umberto Rana, giunto in suo soccorso. Entrambi feriti e trasportati in ospedale, per Ferracci scattò immediatamente l'arresto.

Tentato omicidio: con quest’accusa l’imprenditore spellano di 53 anni, lo scorso 9 febbraio è stato condannato in primo grado a 12 anni di carcere, usufruendo dello sconto di un terzo della pena in seno alla scelta del rito abbreviato. Il 6 novembre prossimo, dinanzi ai giudici della Corte d’Appello di Firenze, si discuterà il secondo grado di giudizio. Nelle motivazioni d’Appello avanzate dalla difesa, l’avvocato Silvia Olivieri del foro di Perugia , la valutazione della sua incapacità di intendere e di volere al momento dei fatti, l'esclusione della premeditazione e della volontà omicidiaria, derubricando il reato da tentato omicidio a lesioni aggravate.

Perugia, irrompe in tribunale armato di coltello: due giudici feriti

Intanto alla luce di una nuova perizia psichiatrica effettuata a giugno dal perito di parte, che attesterebbe una incompatibilità del regime carcerario con le condizioni di salute dell’ex imprenditore – si trova ristretto a Capanne dal settembre scorso - la difesa ha avanzato istanza al giudice competente di modifica della misura e di un eventuale trasferimento in una residenza sanitaria assistita.