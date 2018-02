Giudici accoltellati in tribunale a Perugia, Ferracci condannato a 12 anni di carcere per tentato omicidio

Dodici anni di reclusione per tentato omicidio. E’ questa la condanna stabilita dal gup Alessandro Moneta del tribunale di Firenze nei confronti di Roberto Ferracci, il 53enne spellano che il 25 settembre scorso accoltellò i giudici Umberto Rana e Francesca Altrui all’interno degli uffici del palazzo di giustizia in Piazza Matteotti. Il pm ha chiesto una condanna a 15 anni, chiedendo di riconscere l'aggravante della premeditazione mentre la difesa, avvocato Silvia Olivieri, ha avanzato richiesta di assoluzione per infermità mentale di Ferracci.

Una mattinata di terrore: armato di coltelli si introdusse negli uffici del tribunale civile di Perugia ferendo il giudice Francesca Altrui e in seguito il collega, intervenuto per salvarle la vita. La scorsa udienza il perito incaricato dal tribunale aveva giudicato l’imputato “capace di intendere e di volere al momento del fatto” ma l’avvocato difensore Silvia Olivieri aveva contestato “la mancanza dei necessari approfondimenti tecnici,stante anche la assenza di colloqui con il servizio psichiatrico del carcere, con quello del CSM di Foligno e con il nucleo familiare”.

La difesa dell'imputato, “viste le risposte non esaurienti del perito e la relazione poco approfondita”, aveva chiesto la nomina di un nuovo perito. Istanza questa, non accolta dal giudice. Nei confronti di Ferracci, attualmente al carcere di Capanne, era stata comunque esclusa dalla perizia del Ctu della procura l’ipotesi della premeditazione.

L'uomo insieme alla famiglia era titolare dell'Hotel Julia, ormai fallito, tanto che l'immobile il prossimo novembre sarebbe tornato all'asta con un prezzo al ribasso rispetto al valore originale. I magistrati parti offese, si sono costituiti parte civile con l'avvocato Maresca.