Giovane donna trovata morta in camera dalla madre: indagano i carabinieri

Una donna di 35 anni è stata trovata morta nel proprio letto intorno alle 13 del primo gennaio 2018. La scoperta è stata fatta in un appartamento di Gubbio. Il corpo senza vita della 35enne è stato scoperto dalla madre che, data l'ora, era andata a svegliarla. Immediata la chiamata al 118 che non hanno potuto fare altro che constatare la morte. Sul posto anche i carabinieri di Gubbio che hanno effettuato delle prime indagini all'interno della stanza dove non sono emersi particolari indizi utili per capire la natura del decesso. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia all'Ospedale di Branca. L'ipotesi che si sta via, via rafforzando è quella del malore. Ma tutte le piste sono aperte e sarà fondamentale l'esame sul corpo della poveretta per avere un quadro più chiaro sui motivi di questa tragedia.