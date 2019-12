Con la vettura giù dal ponte vicino al Tevere, salvato automobilista

I Vigili del fuoco di corso Cavour e della centrale sono intervenuti, intorno alle ore 22.25 con un mezzo autogru in zona Ponte Pattoli per il recupero di una autovettura finita fuori strada in un corso d’acqua nei pressi di un ponte sulla strada che porta a Monte Tezio.

L’auto è stata recuperata a tarda notte. Sul posto anche una pattuglia della Polizia locale del Comune di Perugia per i rilievi.

Nessuna conseguenza per il conducente della vettura.