Giochi pericolosi, cinque giovanissimi si arrampicano sul tetto del palasport: interviene la polizia

Una bravata, un gioco pericoloso. Succede a Bastia, durante un sabato pomeriggio tra adolescenti. Giovani di appena 13 anni che decidono di arrampicarsi sul tetto del palazzetto dello sport, ignorando la pericolosità di una simile azione. Fortunatamente un passante, notando il gruppetto sul tetto del PalaGiontella, non ha perso tempo ed ha allertato le forze dell'ordine. I poliziotti del Commissariato, una volta arrivati sul posto, hanno fatto scendere - con tutte le precauzioni del caso - i ragazzi dal tetto. Poi li hanno accompagnati in Commissariato, avvisando la famiglia e riconsegnando i cinque giovanissimi a mamma e papà. Non è escluso che alla base del gesto ci sia stata la voglia di emulare un noto sport urbano, il parkour.