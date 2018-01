Operaio trovato morto in camera: a fare la tragica scoperta la mamma del giovane

Un'intera comunità - quella di Doglio, piccolissima frazione di Monte Castello di Vibio - riunita intorno al dolore di una famiglia per la morte improvvisa di un giovane operaio, appena 34enne, ritrovato senza vita martedì 2 gennaio nella sua camera da letto. E' stata la madre a fare la tragica scoperta dopo essere entrata nella stanza del figlio: purtroppo per lui non c'era più nulla da fare.

Un tragico destino ha segnato i primi giorni dell'anno la comunità del borgo, dove il giovane era conosciuto e amato. L'ipotesi è che il ragazzo sia stato colto da un malore improvviso e purtroppo fatale. Sul corpo del 34enne verrà comunque disposta l'autopsia per far luce sulle cause del decesso. La notizia è stata riportata dal Corriere dell'Umbria.