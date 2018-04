Si tuffa nel fiume con gli amici, ma non sa nuotare: giovanissimo salvato dai vigili del fuoco

Poteva avere conseguenze ben peggiori, la "bravata" di un giovane che nella giornata di ieri, giovedì 26 aprile, si è tuffato nel fiume Topino insieme a un paio di amici. Peccato che il ragazzino in questione non sapesse nuotare. Tutto è nato come un gioco che però poteva finire in tragedia: una volta in acqua infatti il giovane ha iniziato ad avere delle difficoltà, anche a causa della corrente. Gli amici che erano con lui hanno cercato in tutti i modi di aiutarlo, fino all'arrivo dei vigili del fuoco allertati da una passante che si trovava al parco Hoffman. La storia è finita a lieto fine: i pompieri sono riusciti a recuperarlo. Per lui nessuna conseguenza, se non un grande spavento.