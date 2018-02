Via Canali, giovane di 27 anni soccorso e trasportato in ospedale: sospetta overdose

Giovane trasportato in ospedale per una sospetta overdose. L'allarme è stato dato dai passanti, che - secondo una prima ricostruzione - hanno notato il ragazzo riverso a terra e privo di sensi in via Canali. E' accaduto in pieno pomeriggio, poco prima delle 17 di oggi. Immediato l'intervento dell'ambulanza, che lo ha trasportato in ospedale dove al momento è in trattamento presso la Sala Rossa del nosocomio perugino. Da quanto si apprende, il malore del giovane, classe 1993, sarebbe stato causato da una overdose di droga. Le sue condizioni, al momento, sembrano gravi.