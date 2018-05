Ragazzino investito da un'auto, è in gravi condizioni: ricoverato in Rianimazione

Sono gravi le condizioni di un giovanissimo, investito da un'auto in zona Settevalli nel primo pomeriggio di oggi, sabato 12 maggio. I rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente sono al vaglio della polizia municipale, ma da quanto si apprende il ragazzo di 14 anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia per un trauma cranico e trasferito in Rianimazione. L'incidente è accaduto all'altezza di via Chiusi: immediati i soccorsi al 118: i sanitari, una volta giunti sul posto, hanno trasportato il 14enne in ospedale con il codice di massima urgenza.