Brutto incidente in bicicletta, giovane soccorso in strada e portato in ospedale

E' stato trovato in stato confusionale con la bici a terra, nei pressi di un palo, dopo essere rimasto vittima di un incidente (probabilemente autonomo) a Ponte San Giovanni, in zona Pieve di Campo. Si tratta di un giovane tunisino di 28 anni, soccorso dai sanitari del 118 che per caso stavano transinando in zona. Il ragazzo è stato immediatamente trasportato al nosocomio perugino dove i medici, a causa delle ferite riportate, ne hanno disposto il ricovero in Ortopedia. Ancora da sciogliere la prognosi per il ciclista, che da quanto si apprende avrebbe riportato anche una lesione al femore.