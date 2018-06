Via della Cupa, "incidente"al parco, scivola rovinosamente: 27enne ricoverato in ospedale

Attimi di apprensione per un giovane di 27 anni, che ieri pomeriggio è rimasto vittima di un brutto infortunio mentre stava passeggiando al parco. Il ragazzo, da quanto si apprende, stava camminando nei pressi del Parco della Cupa dove c'è il monumento ai Caduti del Mare quando, per cause ancora in fase di accertamento, è scivolato da un dirupo.

Ferito, è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia dove attualmente si trova ricoverato a causa delle ferite riportate. Sul posto sono intervenute anche le Volanti della Questura di Perugia per avviare tutti gli accertamenti utili del caso. Anche se non è chiara la dinamica di quanto accaduto, si tratterebbe comunque di una caduta accidentale. Il ragazzo non è in pericolo di vita.