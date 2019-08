Giovane armato in piazza IV Novembre a Perugia, interviene la Polizia

Un giovane è stato fermato dalla Polizia in piazza IV Novembre a Perugia con un'arma in pugno. La situazione è stata segnalata, intorno alle 10.30, dai passanti che affollavano la piazza in quel momento.

Una Volante è subito intervenuta in piazza individuando la persona segnalata e gli agenti hanno constatato che l'arma era un giocattolo e che il ragazzo non aveva molestato nessuno.

La Polizia sta svolgendo accertamenti sul giovane che parrebbe presentare dei problemi mentali.