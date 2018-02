Ragazzina – arbitro aggredita da un genitore dopo la partita: 17enne finisce in ospedale

Giovane arbitro aggredita da un genitore al termine di una partita. E’ il brutto episodio accaduto domenica scorsa al termine della gara del campionato Giovanissimi regionali dell’Umbria tra Junior Tiferno e Bastia allo stadio di Monterchi. Come riporta La Nazione, la discussione sarebbe nata perché la ragazza avrebbe invertito un ammonizione e così, mentre si stava dirigendo verso lo spogliatoio, sarebbe stata raggiunta dal padre del giocatore a cui sarebbe stata assegnata la sanzione. A questo punto l'uomo avrebbe sferrato un violento calcio alla porta che avrebbe ferito la giovane arbitro all’anca. Subito accompagnata al pronto soccorso, i medici l’hanno dimessa con una decina di giorni di prognosi (nulla di grave per fortuna), mentre allo stadio sono arrivati i carabinieri per i primi accertamenti. La giovane, secondo quanto riportato dal quotidiano, ha presentato denuncia per quanto accaduto.