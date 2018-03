Fermato nel cuore della notte per un controllo, in auto gioielli e orologio preziosi: 44enne denunciato

E’ stato notato a bordo della propria auto dagli agenti della Volante, aggirarsi nel cuore della notte nella zona di Ponte Pattoli. Sono le due, quando i poliziotti, insospettiti da quell’auto con tre persone a bordo, decidono di procedere al controllo del mezzo, condotto da un italiano di 44 anni in compagnia di altri due, uno dei quali residente in un campo nomadi.

La perquisizione effettuata dagli agenti ha dato esito positivo: in un astuccio nel baule erano stati occultati vari gioielli, di cui tre collane in oro, due ciondoli in oro, sei anelli – tutti impreziositi da diamanti, ed un orologio di valore. Ma in merito alla provenienza di quegli oggetti l’uomo non sapeva fornire agli agenti alcuna spiegazione. Condotto in Questura, dopo gli accertamenti è stato denunciato per ricettazione. Per informazioni sulla refurtiva, è possibile contattare il numero 075.5062620 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 17:00.