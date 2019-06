Una figlia di 14 anni da incubo, picchia con una pala la madre e la minaccia: "Ti sgozzo di notte"

Ha solo 14 anni ma è già una violenta pericolosa, una figlia da incubo che si approfitta e minaccia la madre. Una ragazzina talmente pericolosa che alla fine il Tribunale di Minori, dopo le indagini dei Carabinieri, ha deciso di prelevare dalla sua abitazione e portarla in un struttura in Toscana. Tutto questo accade a Giano dell'Umbria. Vittima una mamma di 38 anni costretta a vivere in un costante stato di ansia e paura, perchè minacciata dalla figlia minorenne di morte, aggredita fisicamente ogniqualvolta si permetteva di contraddire o di tentare di dare delle regole di comportamento.

Gli inquirenti, coordinati dal Sostituto Procuratore Flaminio Monteleone della Procura per i minorenni di Perugia, hanno infatti ricostruito le decine di episodi in cui per motivi futilissimi, la ragazza – che si è appurato anche far uso di sostanze alcoliche e stupefacenti – ha minacciato di morte la madre con frasi del tipo “tanto ti ammazzo…una di queste notti ti do una coltellata…vengo su e ti sgozzo”; fino ad arrivare ai numerosi casi di percosse e lesioni.

Diverse, infatti, sono state le occasioni in cui la ragazzina ha picchiato con estrema violenza la madre, arrivando anche a morderla o a percuoterla utilizzando una sedia o una pala, tanto da provocarle vistosissimi lividi ed escoriazioni su tutto il corpo. Nella mattinata di sabato i Carabinieri di Giano hanno quindi dato esecuzione dalla misura cautelare del collocamento in comunità applicata dal Tribunale per i Minorenni di Perugia.