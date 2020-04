Muore per salvare i cani finiti nel torrente davanti agli occhi della moglie

I cani erano caduti in un corso d'acqua. Il proprietario è morto per soccorrerli. Anche per i tre animali non c'è stato nulla da fare. E' successo nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 4 aprile, a Bastardo, nei pressi del consorzio agrario.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Foligno, personale del 118 e gli agenti del commissariato di Foligno che non hanno potuto far niente. L'uomo, è stato ricostruito, stava portando a passeggio gli animali insieme alla moglie, quando questi sono finiti nel corso d'acqua. Nel tentativo di salvarli, l'uomo ha perso la vita. Ancora da accertare le cause del decesso. Illesa la moglie che era con lui e che ha dato l'allarme. a squadra di Foligno è intervenuta intorno alle 18. 40 in località bastardo (dietro il consorzio agrario) per un soccorso persona.