Gianni Morandi e il super spot per Perugia: "Piazza IV Novembre è magnifica"

Un super spot per Perugia, firmato Gianni Morandi. L’eterno ragazzo della musica italiana posta sulla sua seguitissima pagina Facebook una foto di lui in centro storico ed elogia piazza IV Novembre: “E’ magnifica”. Il cantante, dopo il tutto esaurito al centro commerciale Collestrada, si è concesso una passeggiata nel cuore di Perugia. E a chi gli chiede se avesse già visito Perugia, Gianni risponde prontamente: “Conosco benissimo Perugia, ci sono stato per lavoro ed anche in visita ma ogni volta che ci torno la scopro piu' bella di come me la ricordo. Un abbraccio”. Grazie, Gianni.