La solidarietà non si ferma: nuova campagna di crowdfunding per l’ospedale di Città di Castello

Lanciata una campagna di crowdfunding a favore dell’ospedale di Città di Castello. Sponsor dell'iniziativa: il Centro d’intrattenimento Gherlinda e il campione dello sport e della solidarietà Giacomo Sintini che hanno deciso di fare squadra per raccogliere fondi per fronteggiare l’emergenza sanitaria provocata da Covid-19. Sarà poi la Direzione sanitaria, che ha condiviso il progetto di crowdfunding, a utilizzare le donazioni pervenute in base alle priorità. Per effettuare le propria donazione, il link è il seguente: www.gofundme.com/f/aiutiamo-lospedale-di-citta-di-castello.

“Abbiamo scelto l’ospedale di Città di Castello – ha dichiarato Simone Mainiero, responsabile del Gherlinda – per dare un aiuto concreto e sostenere questa struttura che ospita uno dei reparti degenza Covid-19 attivi nella nostra provincia. Ormai da qualche anno collaboriamo con l’associazione Giacomo Sintini con la quale realizziamo eventi sempre legati ad iniziative sociali, solidali, di sostegno al territorio e ai cittadini, e anche in questo periodo abbiamo voluto fare la nostra parte sposando immediatamente questa campagna di raccolta fondi”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Un piccolo aiuto di tanti è un grande aiuto per tutti – ha affermato Sintini –.Siamo certi che unendo le forze saremo più forti. Anche una piccola donazione può fare la differenza”.