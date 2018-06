Gesenu - Ufficio Tari: domani 29 luglio ultimo giorno disponibile per richiedere la sanatoria

I soggetti non in regola con gli obblighi dichiarativi della TARI scaduti il 30 giugno 2017 hanno ancora un giorno di tempo per richiedere la sanatoria. In vista della scadenza della definizione agevolata per le dichiarazioni a sanatoria, infatti, l'ufficio TARI effettuerà un'apertura straordinaria il giorno 29 giugno 2018, lo sportello sarà aperto, oltre che nel consueto orario dalle 9 alle 12:30, anche dalle 15 alle 17. Entro il 30 giugno le dichiarazioni a sanatoria potranno essere presentate anche attraverso e-mail a tia@gesenu.it, fax al n. 0755056333 o pec.tiagesenu@legalmail.it.

"Tale strumento – dichiara la dirigenza Gesenu - permetterà ai cittadini, che magari per una temporanea difficoltà o anche solo per dimenticanza, non hanno assolto all'obbligo dichiarativo, scaduto il 30/06/2017, di provvedere senza incorrere nelle sanzioni per omessa dichiarazione ed omesso versamento, nella fase di emissione degli avvisi di accertamento."

Con l’occasione GESENU informa i cittadini che, al fine di agevolare l’afflusso agli uffici TARI e allo sportello della zona C siti in Via Settevalli, dal 1° luglio provvederà a mettere a disposizione in modo permanente posti auto gratuiti nel parcheggio coperto ubicato all’interno dell’edificio in cui hanno sede gli uffici TARI e sportello zona C. Con questa azione il gestore intende facilitare i cittadini, con un particolare occhio di riguardo ai residenti dei quartieri interessati dal progetto della Città Compatta, che dovranno svolgere le pratiche connesse al ritiro delle attrezzature per il nuovo servizio o per gli adempimenti amministrativi propri dell’ufficio TARI.