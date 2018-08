Incidente a Ponte Rio, il cordoglio di Gesenu: "Il nostro operatore ha fatto di tutto per evitarlo"

"Gesenu in merito a quanto accaduto questa mattina esprime il massimo cordoglio e vicinanza nei confronti della famiglia coinvolta nell’incidente di questa mattina tra Ponte Rio e Ponte Felcino": lo ha scritto in una nota la Gesenu dopo il grave incidente tra una panda e un furgone della società in questione. Nell'impatto è morto un perugino di 44 anni ed è grave una donna. "L’azienda - ha concluso - esprime solidarietà al nostro operatore alla guida del mezzo, che ha fatto tutto ciò che era nella sua possibilità per evitare lo scontro e che al momento è sotto shock per l’accaduto”.

