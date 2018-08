Genova, crolla ponte dell'autostrada: dall'Umbria arrivano le squadre cinofile dei vigili del fuoco

Quattro unità cinofile dei vigili del fuoco sono in partenza dall'Umbria per aiutare nei soccorsi a Genova dopo il crollo del ponte Morandi dell'autostrada A10. Al momento sono 35 i morti accertati dopo il crollo del viadotto, più di 10 i feriti. Si scava tra le macerie per cercare di portare in salvo altre persone.

Come riporta Genova Today nel primo pomeriggio, i soccorritori hanno fatto allontanare ulteriormente tutti i cittadini in zona a causa di una fuga di gas nei dintorni di via Perlasca. Si teme inoltre che quel che è rimasto del ponte possa cedere ulteriormente.