Geloso e violento minaccia la madre della ex: "Costringila a tornare con me o la rendo storpia a vita"

Lascia il fidanzato geloso e manesco e lui le rende la vita impossibile, fino a fermare la madre di lei per strada e dirle: “Se incontro tua figlia per strada la rendo storpia, le faccio passare la vita sulla sedia a rotelle”.

Lui, straniero, difeso d’ufficio dall’avvocato Laura Balani, ha iniziato a perseguitare la ex convivente quando questa ha deciso di lasciarlo. La donna, costituita parte civile tramite l’avvocato Luca Gentili, non sopportava più la gelosia dell’uomo, le continue intrusioni anche sul lavoro. E lo aveva lasciato.

L’uomo non sopportando la situazione si era inasprito nella sua gelosia e aveva iniziato a tempestare di telefonate ed sms chiedendo alla donna di tornare insieme o per avere rapporti sessuali. Poi erano seguiti gli appostamenti sotto casa o davanti al luogo di lavoro. In alcuni casi l’aveva anche inseguita dall’uscio di casa o dall’ufficio fino all’auto, tempestando di colpi il finestrino una volta che la donna era riuscita a chiudersi all’interno dell’abitacolo.

Un giorno l’uomo aveva pedinato la madre della ex e l’aveva fermata: “Devi dire a tua figlia che se non torna con me la rovino di botte, la uccido, anzi la rendo storpia, le faccio passare tutta la vita sulla sedia a rotelle”.

Dopo questo episodio e altri eventi la donna non era più libera, né sicura, di uscire di casa per andare al lavoro, a fare la spesa o uscire con le amiche. Ogni volta che lasciava l’abitazione, infatti, lo faceva con una persona di fiducia. Da qui la decisione di denunciare tutto e ritrovarsi faccia a faccia davanti al giudice per l’udienza preliminare, dove l’uomo deve rispondere dell’accusa di stalking, minacce e molestie.