La gelosia non ha età! Dopo la messa scatta la lite tra 80enni:"Stai lontano dalla mia donna"

Si è beccato un pugno in faccia dal presunto rivale in amore che non ha gradito certi sguardi e forse certe paroline. Un colpo letale che lo ha mandato ko dopo un diverbio che è scoppiato alla fine della funzione religiosa in una chiesetta di periferia di Perugia. I duellanti in amore non sono focosi adolescenti o due bulli da strada. Ma due distinti signori che alla anagrafe hanno superato gli 80 anni e da almeno 20 sono pensionati con tanto di nipotini a carico. La storia è venuta fuori dopo che uno dei signori, ieri, si è recato al pronto soccorso dell'Ospedale di Santa Maria della Misericordia per farsi curare delle ferite in pieno volto (il cazzotto ricevuto). Come accade in queste situazioni la denuncia per violenza è partita d'ufficio. Indaga la Polizia.