Arriva il gelo e il freddo, occhio ai contatori: ecco come proteggerli ed evitare guai

Con il freddo e il brusco abbassamento delle temperature di questi giorni, torna l’annoso problema dei contatori che potrebbero gelarsi. Ecco perché è fondamentale prestare particolare attenzione ai propri contatori e a proteggerli con materiali isolanti.

Umbra Acque ricorda che per proteggere i contatori, occorre utilizzare materiali isolanti come poliuretano espanso, lana e vetro. Da evitare assolutamente carta e stoffa. Con le protezioni appropriate si abbassa molto il rischio di congelamento e rotture, con conseguenti disservizi. Umbra Acque ricorda che per eventuali emergenze è attivo il servizio segnalazioni Guasti al numero verde 800.250.445.