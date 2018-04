Giardini Carducci, fervono i lavori per montare il gazebo trasparente delle Ferrovie

Fervono i lavori ai giardinetti Carducci per montare un gazebo trasparente. Si tratta di un’attività promozionale a cura delle Ferrovie. Lo scopo è quello di propagandare l’uso del treno e i vantaggi dell’alimentazione elettrica. Oltre che dare riscontro alla recente istituzione del servizio Frecciarossa.

All’esterno sono collocati, in attesa di idonea disposizione, una serie di cartelli indicanti le stazioni. Tra esse spicca, ovviamente, il nome di Perugia, ma anche Napoli centrale, Roma Termini, Firenze Santa Maria Novella, Torino Porta Nuova, Venezia Santa Lucia.Gli addetti al montaggio, tra plexiglas e pannelli esplicativi, riferiscono che l’iniziativa ha carattere nazionale e si dipana, a rotazione o in contemporanea, in tutte le regioni.

L’alacrità dell’impegno nel montaggio si spiega evidentemente con l’intenzione di aver tutto pronto in concomitanza col Festival del Giornalismo che attirerà nella Vetusta un consistente numero di visitatori nazionali e stranieri.