Gay Pride a Perugia, per la prima volta ci sarà la classica parata per le vie della città

Per la prima volta a Perugia ci sarà una vera e proprio parata dell'orgoglio Lgbti (lesbiche, gay, bisessuali, trans* e intersex) che si snoderà a corteo per le vie principali della città. Cambia dunque il programma rispetto al passato: non più solo iniziative ai Giardini del Frontone, ma anche una colorata parata - sul modello delle grandi città e dei primi Gay Pride - per raggiungere più persone possibili. Obiettivo: inviare un messaggio di rispetto e di tolleranza.

«Quest'anno abbiamo deciso di intraprendere una sfida ambiziosa – dichiara Stefano Bucaioni, presidente di Omphalos – il pride come accade nelle grandi città italiane e di tutto il mondo, non sarà più stanziale nel solo quartiere di Borgo Bello, ma attraverserà con una grande parata le principali strade e piazze di Perugia. Vogliamo abbracciare la nostra città, marciando per le sue vie principali e portando in strada il nostro orgoglio, i nostri corpi e le nostre rivendicazioni.»

Il successo delle edizioni precedenti, che hanno visto la partecipazione di migliaia di persone, decine di associazioni, sindacati, partiti e collettivi da tutta la regione e non solo, sarà la base di partenza per il "Perugia Pride 2018". Un evento che punta ad essere una delle più grandi manifestazioni per i diritti civili in Umbria. L'appuntamento è quindi fissato per sabato 30 giugno 2018.

«Negli anni abbiamo costruito una rete solida – conclude Bucaioni – e siamo felici che ormai il Pride sia un appuntamento irrinunciabile per moltissimi umbri, LGBTI e non solo. Il Perugia Pride non riguarda solo le persone gay, lesbiche, trans* e intersex, ma l’intera comunità cittadina. Il Perugia Pride parla di uguaglianza, di diritti, di autodeterminazione, di inclusione, di laicità e per questo coinvolge una grande fetta della popolazione umbra che considera questi valori irrinunciabili. L'appuntamento è quindi fissato per sabato 30 giugno!»