Precipita dal settimo piano, gatto salvato dai vigili del fuoco

E' precipitato dal settimo piano di un palazzo in via Campo di Marte. Lo hanno recuperato e salvato i vigili del fuoco di Perugia che con l'autoscala solo saliti per poterlo prendere e restituire al proprietario.

Un volo di oltre dieci metri e un piccolo miracolo, visto che l'animale è atterrato sul balcone del terzo piano. Un bel salto nel vuoto, che fortunatamente non ha avuto conseguenze letali.