Gattino intrappolato in mezzo al Tevere, scattano i soccorsi: salvato dai vigili del fuoco

Una storia a lieto fine e un gattino salvato grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco, partiti con una squadra della centrale di Madonna Alta intorno alle 18 per salvare il felino in mezzo al Tevere. L'intervento è stato effettuato con le tecniche fluviali e la squadra, a bordo di un gommone, è riuscita a recuperare il micio che era finito sopra un vecchio basamento d'appoggio di un ponte. Sul posto sono intervenute anche le guardie veterinarie. E' accaduto lungo il Tevere in zona Ponte Felcino, nei pressi dei Giardini Tebris. Il gattino è stato così tratto in salvo.