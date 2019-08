Gallipoli, comitiva di perugini fugge dal ristorante senza pagare: beccati dalla polizia

Perugini in vacanza scappano senza pagare il conto: bloccati dalla polizia. E' successo a Gallipoli. Dopo aver cenato in un ristorante della città, la comitiva è scappata via dal locale senza pagare il conto.

Il titolare del locale ha subito chiamato la polizia e descritto i ragazzi agli agenti. I poliziotti non ci hanno messo molto: individuati, bloccati e riportati al ristorante per saldare il conto. I perugini, davanti agli agenti, hanno pagato il debito e chiesto scusa al titolare del ristorante. Il ristoratore ha evitato loro la querela.