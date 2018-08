Cadono frammenti dalla volta della galleria Volumni: scatta il sopralluogo dei tecnici Anas

Sopralluogo dell’Anas all’interno della galleria Volumni lungo il Raccordo Perugia – Bettolle a causa di alcuni frammenti che si sono staccati dalla volta, creando preoccupazione tra gli automobilisti in transito. Non appena lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Perugia e una squadra dei tecnici dell’Anas che hanno proceduto per accertare l’entità dell’accaduto.

Per permettere di effettuare i controlli è stata chiusa momentaneamente una corsia, ma il transito lungo la galleria – seppur in una sola corsia di marcia – non è stato mai interrotto. “Nessun problema strutturale, fa sapere Anas – ma una situazione localizzata, superficiale e di entità irrilevante". Le cause sono ancora da stabilire, ma non è escluso che potrebbe trattarsi di una infiltrazione d'acqua che poi avrebbe provocato un superficiale distaccamento di calcinacci nella parte iniziale della galleria.